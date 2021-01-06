Nintendo запустила тизерный веб-сайт Super Mario 3D World
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Хотя на данный момент это всего лишь предположение, недавно запущенная тизерная страница для будущей версии Super Mario 3D World + Bowser's Fury для Switch действительно увеличивает вероятность того, что Nintendo скоро запустит новый Direct.
Сайт-тизер содержит небольшую информацию о будущем порте игры вместе с анонсирующим трейлером. Кроме того, в нем упоминается, что в ближайшее время будут раскрыты более подробные сведения о совершенно новом DLC Bowser, который будет включен в основную игру после ее запуска 12 февраля.
Кот из мешка - Super Mario 3D World будет на Nintendo Switch!
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До четырех игроков могут объединяться в команду или соревноваться друг с другом, чтобы дойти до конца каждого динамичного и безумного уровня, локально или онлайн. Выберите одного из нескольких игровых персонажей, например принцессу Пич и Жабу, и узнайте, что отличает их друг от друга. Как всегда вас будут ждать живописные уровни, множество препятствий в виде конвейеров и прозрачных труб, а также различные бонусы, некоторые из которых вам дадут способности лазить как кошка и царапаться!
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