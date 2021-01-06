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Nintendo запустила тизерный веб-сайт Super Mario 3D World

Nintendo подогревает слухи о новом Nintendo Direct
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Хотя на данный момент это всего лишь предположение, недавно запущенная тизерная страница для будущей версии Super Mario 3D World + Bowser's Fury для Switch действительно увеличивает вероятность того, что Nintendo скоро запустит новый Direct.

Сайт-тизер содержит небольшую информацию о будущем порте игры вместе с анонсирующим трейлером. Кроме того, в нем упоминается, что в ближайшее время будут раскрыты более подробные сведения о совершенно новом DLC Bowser, который будет включен в основную игру после ее запуска 12 февраля.

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Кот из мешка - Super Mario 3D World будет на Nintendo Switch!

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