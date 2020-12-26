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В корпусе SilverStone MS12 M.2 SSD используется новейший интерфейс 3.2 Gen 2x2 Type-C, который поддерживает скорость передачи до 20 ГБ в секунду. Этот интерфейс предназначен для твердотельного накопителя NVMe M.2, который может легко достигать скорости передачи до 20 ГБ в секунду. В этом корпусе используется алюминий для эффективного охлаждения твердотельных накопителей NVMe, а двойные термопрокладки обеспечивают хорошую теплопроводность.

Этот корпус имеет прочную конструкцию с корпусом из алюминиевого сплава, что дополнительно увеличивает охлаждающую способность. Корпус соответствует не только спецификации PCI Express Base, но также и базовой спецификации NVMe Express.

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Корпус может использовать твердотельные накопители трех различных размеров, включая 22 x 80 мм, 22 x 60 мм и 22 x 42 мм, а также поддерживает только твердотельные накопители PCIe M.2 NVMe и не поддерживает SATA M.2 или PCIe AHCI M.2. В комплект входит 30 см кабель.



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Этот корпус поддерживает как протоколы BOT, так и протокол UAS, а также наборы команд Trim, обеспечивая безопасность любых данных, хранящихся на установленном диске.

SilverStone еще не объявил какую-либо информацию о ценах на MS12 или информацию о том, когда этот корпус SSD будет доступен для покупки!