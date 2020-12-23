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Основная фишка киберпанка, которой почему-то не хватает в Cyberpunk 2077 - это изменение вашей внешности. Да, вы можете улучшить свое тело с помощью различных механических улучшений на протяжении всей игры, но намеки из ранних трейлеров мира, где люди небрежно вытаскивают новые лица из своих шкафов перед выходом в клуб, в большинстве случаев не дают результатов, по крайней мере для игрока.

При создании персонажа у вас есть множество вариантов настройки только эстетики, но даже с этим вы не можете изменить прическу. Однако благодаря новому моду для версии игры для ПК это можно изменить.

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Мод Arasaka Appearance Updater, добавленный пользователем homes432, представляет собой отдельный .exe-шник, и действует как редактор сохранений. Просто установите и запустите его, загрузите последнее сохранение Cyberpunk 2077, и вы сможете изменить несколько ключевых аспектов внешнего вида вашего V.

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Обратите внимание, что мод не всемогущ, по крайней мере, пока. Прямо сейчас все, что он может изменить, - это прическа вашего персонажа, глаза, рот, челюсть и уши. Пока нет возможности изменить тип тела или даже цвет волос. Тем не менее, даже этот небольшой редактор - отличный способ приблизить вашу игру к ощущению настоящего мира киберпанка или даже мира Ведьмака 3, где Геральт мог менять свою прическу, посещая парикмахеров. У нас есть моддер по имени Адмирал, которого нужно поблагодарить за создание этого инструмента, а в списке модов Nexus говорится, что их следующая цель - реализовать способы изменения цвета волос и «всего остального».

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Однако, как и во всех редакторах сохранений, перед использованием этого инструмента обязательно сделайте резервную копию своих сохранений.