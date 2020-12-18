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Когда AMD представила свои процессоры серии Ryzen Threadripper Pro 3000WX и набор микросхем WRX80 в июле, компания заявила, что платформа будет доступна только для избранных поставщиков рабочих станций, и не было планов предлагать ее любителям самостоятельной работы (DIY). Официально позиция AMD не изменилась, и Threadripper Pro - это процессоры для профессиональных рабочих станций, но Gigabyte разработала фирменную материнскую плату для процессоров Threadripper Pro, которая, вероятно, будет широко доступна. Рекламный снимок материнской платы Gigabyte WRX80-SU8 был опубликован на сайте VideoCardz, что может указывать на то, что продукт либо вот-вот будет запущен, либо находится на завершающей стадии своей разработки.

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Платформа Gigabyte называется серверной материнской платой WRX80 SU8 IPMI, она имеет форм-фактор сервера (скорее всего, EATX) и содержит контроллер управления базовой платой (BMC). Между тем, платформа поддерживает все процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro серии 3000WX в форм-факторе sWRX8 вплоть до 64-ядерного Pro 3995WX. Платформа имеет восемь слотов памяти для использования основной функции Threadripper Pro: поддержки восьмиканальной памяти.

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Материнская плата имеет восемь слотов PCIe 4.0 x16 (хотя не все из них поддерживают 16), как минимум два слота M.2-2280 для твердотельных накопителей и порта SAS / SATA. Gigabyte WRX80 SU8 также имеет два разъема 10GbE, два порта GbE для управления, несколько разъемов USB Type-A, по крайней мере, один выход дисплея (для BMC) и 7.1-канальную аудиоподсистему, что свидетельствует о том, что эта платформа предназначена как для серверов и для рабочих станций.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro серии 3000WX не поддерживают разгон, что делает их менее привлекательными для энтузиастов. Но в то же время поддержка до 2 ТБ восьмиканальной памяти DDR4-3200 делает процессоры очень привлекательными для профессионалов.

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В настоящее время AMD продает процессоры Ryzen Threadripper Pro серии 3000WX только избранным производителям рабочих станций. Учитывая сочетание функций сервера и рабочей станции, которые есть на материнской плате Gigabyte WRX80 SU8, она может использоваться как для рабочих станций в специализированных магазинах ПК, так и для небольших производителей серверов. Если это так, AMD собирается начать продавать свой Ryzen Threadripper Pro не только избранным производителям профессиональных рабочих станций, но также дистрибьюторам и, в конечном итоге, конечным пользователям. Если, конечно, платформа не была разработана для конкретного клиента с определенными требованиями и предназначена исключительно для одного клиента, имеющего доступ к экзотическим чипам AMD Threadripper Pro.