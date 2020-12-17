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Конечно, у вас могут возникнуть проблемы с получением копии сразу, поскольку Epic заявила, что высокий трафик вызывает проблемы с сервером магазина. Тем не менее, эта игра стоит того, чтобы немного потерпеть и скачать ее, потому что Cities: Skylines - лучший выбор в нашем списке лучших игр о строительстве городов .

SimCity запустила франшизу о градостроительстве более трех десятилетий назад. Cities: Skylines была на передовой момент выпуска в 2015 году. Конечно, есть множество DLC, которые вы, возможно, захотите купить, потратив несколько дней с игрой, но даже если просто придерживаться базовой версии, вы сможете часами наслаждаться городским планированием. Это отличное начало 15 дней бесплатных игр Epic.

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Cities: Skylines будет бесплатной в течение 24 часов. Epic Games еще не сообщает, какой будет следующая бесплатная игра, но пила на ее тизере на оберточной бумаге намекает на то, что будет дальше. Я бы предположил, что Killing Floor 2 или Disc Room, но обе эти игры уже являются частью праздничной распродажи Epic Games Store, поэтому нам просто нужно подождать, чтобы узнать наверняка.

Cities: Skylines - это современный взгляд на классический симулятор города. Он вводит новые элементы игрового процесса, чтобы осознать острые ощущения, трудности создания и поддержания настоящего города, а также расширяет некоторые хорошо зарекомендовавшие себя традиции городского строительства.