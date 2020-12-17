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Добавление компании в эталонный фондовый индекс S&P 500 обычно является банальным занятием, за исключением случаев, когда речь идет о такой компании, как Tesla.

Рыночная стоимость производителя электромобилей, возглавляемого Илоном Маском, взлетела примерно до 600 миллиардов долларов, что сделало его крупнейшей компанией, когда-либо добавленной в S&P 500. Ожидается, что ее включение 21 декабря вызовет поток торгов со стороны институциональных инвесторов и всплеск волатильности.

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Ожидается, что индексные фонды, отражающие активы S&P 500, который лежит в основе многих счетов 401 (k), выкупят акции Tesla на сумму более 80 миллиардов долларов до начала торгов в понедельник.

По прогнозам, это приведет к увеличению суммы, потраченной на торговлю, чтобы сбалансировать портфели в четвертом квартале до рекордно высокого уровня, сказал Говард Сильверблатт, старший аналитик по индексам в S&P Dow Jones Indices.

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«Исторически сложилось так, что торговля в размере 21 миллиарда долларов для ребалансировки в четвертом квартале является второстепенной линией, но когда вы добавляете Tesla, вы в конечном итоге удваиваете исторический максимум, превышая отметку в 100 миллиардов долларов», - сказал он.

Поскольку индекс S&P 500 взвешивается по рыночной капитализации, Tesla войдет в десятку самых ценных компаний в индексе наряду с Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и материнской компанией Google Alphabet. Это увеличивает вероятность того, что несколько крупных акций окажут сильное влияние на показатели индекса, что происходило в последние годы.

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Заоблачно высокая оценка Tesla означает, что изменение стоимости ее акций окажет больше влияние на S&P 500, чем на большинство компаний. Средний вес индекса составляет 0,08%, в то время как вес Tesla прогнозируется на уровне от 1,5% до 1,6%. Для сравнения: General Motors - 0,17%, Ford - 0,12%. У Apple самый большой вес - 6,5%.

Tesla получила право на включение в S&P 500 после того, как во втором квартале этого года объявила о своей четвертой подряд прибыли, хотя индекс S&P Dow Jones не объявлял о присоединении Tesla к этому индексу до прошлого месяца.

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Ошеломляющий рост акций Tesla иногда объясняется не столько ее способностью приносить прибыль, сколько энтузиазмом инвесторов, особенно новичков, торгующих в дневное время на таких платформах, как Robinhood, где Tesla входит в сотню самых популярных акций среди ее пользователей.