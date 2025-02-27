Ожидается, что они появятся в продаже к концу марта с начальной ценой около 170 долларов

Компания Biwin представила модули памяти OC Lab Gold Edition DW100 RGB DDR5, которые являются первыми в мире обладателями сразу двух профилей разгона AMD EXPO.

Поставляемые в двухканальном комплекте общим объемом в 32 ГБ (2 × 16 ГБ), они предлагают два варианта разгона. Первый из них позволяет увеличить частоту до DDR5-8000 с таймингами CL34/CL36, в то время как второй работает на DDR5-6400 с таймингами CL28.

Biwin также подчеркнула, что потенциал разгона модулей достигает впечатляющих 8400 МТ/с, сохраняя тайминги CAS на уровне CL34, на платформах таких производителей, как Asus, MSI, Gigabyte и ASRock. В подтверждение надежности были предоставлены тесты Memtest, которые продемонстрировали устойчивую работу с материнскими платами, основанными на чипсетах AMD X870, B850 и B840 в тандеме с процессорами серии Ryzen 9000.

Особо производитель выделяет поддержку таймингов CL28, которые при ручной настройке можно улучшить до CL26. Все эти новинки прошли жесткое тестирование на надежность, выдерживая напряжение 1,45 и 1,50 В, оставаясь при этом в пределах рабочей температуры ниже 50 градусов Цельсия.

Ожидается, что эксклюзивные модули Biwin OC Lab Gold Edition DW100 RGB DDR5 появятся в продаже к концу марта с начальной ценой примерно в $169.