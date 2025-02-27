Она подойдет как офисным работникам, так и любителям видеоигр

Российская фирма Filum презентовала свою новую беспроводную мембранную клавиатуру FL-WKB10.

Клавиатура оснащена специальной подставкой для смартфона, что позволяет удобно разместить в поле зрения, как монитор компьютера, так и экран мобильного устройства. Мембранная клавиатура полноразмерного формата имеет 104 клавиши и снабжена встроенной батареей на 300 мА·ч.

FL-WKB10 подходит как для офисных задач, так и для использования в домашних условиях.

Для подключения устройство предлагает на выбор два варианта: через 2,4 ГГц или Bluetooth. Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на эту модель. В настоящее время стоимость клавиатуры сохраняется в тайне.