Начальная версия устройства будет стоить 46 990 рублей

В России начались продажи планшета Honor Pad V9.

Планшет предлагает 11,5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц, способный отображать 1,07 миллиарда цветов. Яркость достигает 500 нит, а для заботы о зрении предусмотрены различные технологии, такие как ИИ-дефокус и ночной циркадный режим. Поддерживается также брендовое перо Magic Pencil 3.

Внутри устройства находится чип MediaTek Dimensity 8350 Elite вместе с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Планшет управляется операционной системой MagicOS 9.0 на базе Android 15, которая поддерживает ИИ-функции, такие как распознавание рукописных уравнений, преобразование речи в текст и Magic Portal для быстрого обмена данными между приложениями. За высококачественное звучание отвечает система из восьми динамиков.

Аккумулятор устройства имеет ёмкость 10 100 мАч, что позволяет слушать музыку до 40 часов или смотреть видео до 13,5 часов. Быстрая зарядка реализована с помощью адаптера мощностью 35 Вт.

Honor Pad V9 выпускается в белой и серой расцветках: начальная версия будет стоить 46 990 рублей, тогда как модель с чехлом и стилусом Magic-Pencil 3 оценивается в 59 990 рублей.







