Однако она будет значительно ограничена по сравнению с американской версией

На этой неделе компания Tesla объявила о запуске функции автономного вождения для своих электромобилей на китайском рынке. Это заявление привлекло внимание некоторых пользователей, заинтересовавшихся вопросом, каким образом компания смогла осуществить это, не проводя тестирования в Китае. В ответ Илон Маск сделал неожиданное признание.

«Мы просто использовали широко доступные в интернете видео с китайских дорог и дорожных знаков, чтобы обучить нашу систему, используя симулятор», — объяснил Маск в соцсети X в ответ на вопрос одного из пользователей.

Следует отметить, что версия автопилота, которая предлагается в Китае, не включает полный пакет Full Self-Driving (FSD). Она предоставляет лишь расширенные функции помощи водителю, включающие в себя управление при смене полосы и выполнении поворотов. Таким образом, в Китае возможности Tesla значительно ограничены по сравнению с тем, что компания предлагает в США.

Доступные функции автопилота зависят от модели и комплектации транспортного средства, и данная опция в Китае стоит $8800. В то же время местный производитель BYD начал оснащать свои недорогие автомобили автопилотом бесплатно.













