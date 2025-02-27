Создатели отмечают, что она вдохновлена такими играми, как Ultima Underworld: The Stygian Abyss (1992) и Arx Fatalis (2002).

Немецкая Pithead Studio, основанная Бьорном Панкрацем, который ранее был творческим руководителем Piranha Bytes и создателем игры Elex, вместе с его женой Дженнифер Панкрац, анонсировала свой дебютный проект — видеоигру Cralon.

Cralon является «подлинным 3D dungeon crawler’ом с элементами RPG и приключений», разработанным с использованием движка Unreal Engine 5. Анонс игры был подкреплён полутораминутным геймплейным видео.

Игроки примерят на себя роль Кралона, получившего прозвище Храбрый, который занимается охотой на демонов и оказывается в ловушке в заброшенной шахте во время выполнения своей миссии. Чтобы выбраться наружу, ему предстоит исследовать запутанные коридоры и раскрыть их тайны.

Игра обещает предложить бесшовные уровни, напряжённый сюжет, побочные миссии, необычных существ (как врагов, так и союзников), возможность выбора в диалогах, различные типы боя, систему развития персонажа, крафтинг, головоломки, ловушки, озвучку и элементы ужасов.

Конкретная дата выхода игры Cralon пока не определена, но для неё уже созданы страницы в Steam и Epic Games Store и предоставлены предварительные системные требования. О наличии русской локализации не сообщается.