Однако в Firefox пока все в порядке

Время работы расширения для блокировки рекламы uBlock Origin в браузерах, основанных на Chromium, близится к своему завершению. На минувших выходных это расширение перестало функционировать в Google Chrome, а теперь оно стало отключено в Microsoft Edge. Тем не менее, Mozilla заверяет пользователей, что их браузер Firefox пока продолжит поддерживать "устаревшие" расширения, использующие платформу Manifest V2.

Пользователи Microsoft Edge начали получать уведомления об отключении таких расширений, как uBlock Origin. Им предлагается удалить эти инструменты, так как они больше не будут поддерживаться. Microsoft ранее предупреждала о такой мере, оставив без внимания точные графики её реализации.

Эти изменения вызваны внедрением новой платформы расширений Manifest V3, обещающей улучшенные параметры безопасности и конфиденциальности по сравнению с Manifest V2. Однако ряд критически важных функций для работы uBlock Origin потеряны, так как ограничения в интерфейсе WebRequest API не позволяют блокировать содержание, например, всплывающие видео и сообщения, которые не идентифицируются как реклама по умолчанию.

Процесс отключения uBlock Origin в Google Chrome и Microsoft Edge уже начался. Пользователи этих браузеров могут заметить, что расширение либо уже не работает, либо перестанет функционировать в ближайшее время. В качестве альтернативы можно использовать uBlock Origin Lite от тех же разработчиков. Этот вариант не включает все возможности оригинала, но он совместим с Manifest V3 и не станет отключённым. Также существуют другие блокировщики рекламы, которые поддерживают новую платформу, и их стоит рассмотреть.

Ещё один вариант — смена браузера. Исходя из происходящих изменений в сфере Chromium, компания Mozilla подчеркнула, что Firefox продолжит поддерживать Manifest V2 наряду с Manifest V3. Это позволяет браузеру работать с API blockingWebRequest и declarativeNetRequest на обеих платформах, поддерживая такие расширения, как uBlock Origin. Хотя разработчики Firefox не уточнили длительность такой поддержки, наличие мощных расширений, повышающих безопасность и конфиденциальность, остаётся веским аргументом в пользу использования Manifest V2.