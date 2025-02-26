Ожидаемая стоимость находится в пределах от 400 до 500 долларов.

В линейке GeForce RTX 5000-й серии следующим графическим процессором, который поступит в продажу будет GeForce RTX 5060 Ti. По слухам, его релиз намечен на вторую половину марта. Изначально на рынок поступит версия с 16 ГБ памяти, а в первой половине апреля ожидается появление модификации, обладающей 8 ГБ. Ожидаемая стоимость GeForce RTX 5060 Ti варьируется в пределах от 400 до 500 долларов.

Независимо от того, сколько памяти на борту, GeForce RTX 5060 Ti будет оснащен 128-битной шиной и инновационной высокопроизводительной GDDR7 памятью с частотой 28 ГГц, что позволяет достигать скорости передачи данных до 448 ГБ/сек. Уровень энергопотребления устройства составит 180 Вт, что на 15 Вт больше, чем у модели GeForce RTX 4060 Ti с аналогичными 16 ГБ. Карте характерны два типа подключения: стандартный восьмиштырьковый разъем и современный интерфейс 12V-2x6.

По слухам, запуск GeForce RTX 5060 Ti был отложен из-за нехватки компонентов. Вопрос о том, станет ли эта модель популярной на фоне обновленной линейки, пока остается без ответа, но отсутствие товарного дефицита на этапе запуска может позитивно сказаться на спросе.





