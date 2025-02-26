Новинка сможет похвастаться новейшими чипами AMD Strix Point

Компании Framework удаётся сохранять верность концепции долговечности и легкости ремонта своих ноутбуков. Недавно на мероприятии в Сан-Франциско она презентовала обновленный вариант модульного ноутбука Laptop 13, который теперь может похвастаться новейшими чипами AMD Strix Point. Всё ещё предлагаются три варианта приобретения: покупка материнской платы для модернизации существующего Laptop 13, набор для самостоятельной сборки, а также полностью готовый к использованию ноутбук.

Обновлённый Laptop 13 становится вторым в линейке устройств компании, работающих на процессорах AMD. Пользователи могут выбирать из моделей с Ryzen 5 и Ryzen 7, основанных на серии Ryzen AI 300, и мощного Ryzen 9 HX 370 на 12 ядер. Последний предлагает улучшенную графику для игр и вычислительную производительность до 50 TOPS для задач, связанных с искусственным интеллектом. Новинка также является первым устройством компании, соответствующим стандартам Microsoft Copilot+PC. Конфигурация ноутбука поддерживает до 96 ГБ DDR5-5600 оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом до 8 ТБ.

В числе других значимых улучшений — дисплей с разрешением 2,8К и частотой обновления 120 Гц, так же как и у прошлогодней версии, основанной на Intel Core Ultra. Хотя полная поддержка Thunderbolt 4 и USB4, присутствующая в Intel-версии, здесь отсутствует, количество внешних дисплеев, которые можно подключить, увеличилось до четырёх, что на один превосходит предыдущую AMD-версию. Качество веб-камеры также было повышено.

Среди прочих усовершенствований: добавлена поддержка Wi-Fi 7, обновлена система охлаждения с более широкой 10-мм тепловой трубкой вместо двойных 5-мм. Клавиатура тоже претерпела изменения — её конструкция теперь содержит пластиковые элементы, более эффективно гасящие вибрацию. Генеральный директор компании Нирав Патель подчеркивает тщательность и глубину тестирования новых решений, заверяя, что опыт с клавиатурами "бабочка" от Apple не повторится. В ноутбук добавлена клавиша Copilot от Microsoft, однако пользователи, собирающие устройство сами, могут её не устанавливать.

На данный момент уже открыты предзаказы на ноутбуки и материнские платы, а старт доставки намечен на апрель. Набор DIY стоит от $899, а полностью собранный ноутбук — от $1099. Материнская плата с процессором Ryzen 300 доступна отдельно и начинается от $499, с уже интегрированной системой охлаждения. Также компания решила снизить цены на прежние модели с AMD.