Количество ядер в зависимости от конфигурации будет находиться в диапазоне от 8 до 86

Intel представила новейшие серверные процессоры Xeon 6700P и Xeon 6500P, которые построены на архитектуре Granite Rapids и оснащены высокопроизводительными P-ядрами. Эти модели стали достойным дополнением к ранее выпущенному в сентябре прошлого года Xeon 6900P.

Новые чипы предлагают разнообразие конфигураций от восьми до 86 ядер с поддержкой многопоточности и предназначены для серверов с максимальной загрузкой в восемь сокетов. Их тепловыделение (TDP) варьируется от 150 до 350 ватт в зависимости от конфигурации. Параллельно, Xeon 6900P, с поддержкой до 128 ядер и TDP до 500 ватт, может устанавливаться только в серверы с одним или двумя сокетами.

Xeon 6700P и Xeon 6500P обеспечивают поддержку до восьми каналов памяти DDR5-6400 или MRDIMM-8000 (не в каждом варианте). Объём L3-кеша, предлагаемый этими процессорами, лежит в диапазоне от 48 до 336 Мбайт. Обеспечивается поддержка 88 PCIe 5.0 линий (136 линий для моделей только с одним сокетом) и до четырёх линий UPI 2.0. В режиме "турбо", максимальная частота достигает 4,3 ГГц, а среди поддерживаемых расширений находятся AVX-512 и AMX.

Ведущую позицию в новой линейке занимает модель Xeon 6787P, оснащённая 86 ядрами, с максимальной частотой 3,8 ГГц и TDP 350 Вт, стоимость которой определена в $10 400. В сегменте восьмисокетных решений наиболее мощным стал Xeon 6788P с аналогичными характеристиками, по цене $19 000. Наиболее доступными в этой серии оказались восьмиядерный Xeon 6507P (до 4,3 ГГц, 150 Вт) за $765 и 12-ядерный Xeon 6505P (4,1 ГГц, 150 Вт) за $563. Из односокетных решений выделяется мощный Xeon 6781P с 80 ядрами, частотой до 3,8 ГГц и TDP 350 Вт, который оценён в $8960.







