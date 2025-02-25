Они смогут получать обновления Android в течении шести лет

Неделю назад Samsung официально анонсировала выпуск смартфона Galaxy A06 5G. В ближайшее время ожидается, что компания порадует поклонников новинками из популярного ряда A-серии. Свежий тизер дал понять, что в ближайшее время может произойти запуск моделей Galaxy A36 и Galaxy A56, а также, предположительно, Galaxy A26. Samsung обещает, что эти новинки смогут получать обновления Android целых шесть лет.

Ранее утечки говорили о потенциальных изменениях в дизайне основной камеры на предстоящих устройствах, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Видео также подчеркнуло невероятную популярность смартфонов серии Galaxy A, которыми пользуются 89 миллионов человек по всему миру. Интересно, что новые модели смогут получать обновления ПО в течение шести лет, тогда как прошлогодние Galaxy A35 и A55 смогут обновляться только в течение четырех лет.

К сожалению, точная дата выхода новых моделей в свет на данный момент остаётся загадкой. В ролике говорится о том, что Galaxy A56 будет оснащён процессором Samsung Exynos 1580, а Galaxy A36 – чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Оба устройства оборудуют OLED-экранами размером 6,6 дюймов и аккумуляторами на 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки до 45 Вт.

