Компания стремится к созданию общего искусственного интеллекта (AGI)

Китайский гигант Alibaba Group объявил о масштабных вложениях в сферы искусственного интеллекта и облачных технологий. В планах компании выделить суммарно более $53 млрд в течение ближайших трёх лет— сумма, которая заметно превосходит все её инвестиции в эти области за предыдущее десятилетие.

Эдди Ву, генеральный директор Alibaba Group подчеркнул, что искусственный интеллект является «возможностью, которая выпадает раз в поколение», подчёркивая его стратегическую важность для компании. В долгосрочной перспективе Alibaba стремится к разработке общего искусственного интеллекта (AGI).

Облачные решения по-прежнему остаются главным драйвером доходов компании в секторе ИИ. Повышенный интерес к облачному хостингу с использованием ИИ благоприятно влияет на финансовые показатели. Подразделение Cloud Intelligence Group показало рост дохода на 11% по сравнению с предыдущим годом, а выручка от ИИ-ориентированных продуктов за последние полтора года увеличивалась в три раза на протяжении шести кварталов подряд.

В Alibaba уверены, что влияние искусственного интеллекта будет усиливаться в различных бизнес-областях, включая электронную торговлю, корпоративные услуги и приложения для конечных потребителей. Компания намерена интегрировать ИИ во все сферы своей экосистемы, чтобы оптимизировать операционную эффективность, улучшить пользовательский интерфейс и содействовать инновациям в бизнес-процессах.



