Илон Маск объявил о дебюте ранней бета-версии новой голосовой функции для своего ИИ-ассистента Grok 3

Илон Маск объявил о дебюте ранней бета-версии новой голосовой функции для своего ИИ-ассистента Grok 3. Данная функция позволяет пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом посредством голоса. Маск предупредил, что в начальной стадии тестирования могут возникать определенные неполадки, тем не менее он с уверенностью отметил, что Grok 3 уже демонстрирует весьма впечатляющие результаты.

Голосовой режим в Grok 3 предлагает два варианта озвучки — Ara и Grok — а также множество различных «личностей» ИИ. Также присутствует возможность делиться своими диалогами и сохранять историю общения. Изначально Grok 3 был доступен исключительно для подписчиков платных тарифов X Premium+ или SuperGrok.

Тем не менее, теперь xAI, стремясь расширить свою аудиторию, открыла бесплатное использование для всех пользователей, насколько это позволяют серверные ресурсы. При этом, как и следовало ожидать, обладатели премиум-подписок получают приоритетный доступ к голосовому режиму и другим дополнительным возможностям.



