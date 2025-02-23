На краудфандинговой платформе Kickstarter, где проводится кампания по сбору средств, цена за новинку составляет 37 долларов. На момент написания этого текста компания собрала почти в 20 раз больше необходимой суммы для начала производства.

Китайская компания Predator представила металлическое изделие в форме когтя, расширяющее коллекцию мужских аксессуаров бренда. Этот продукт стал шестым по счету в ассортименте фирмы, которая также известна своими титановыми веерами, наручниками и латунными колокольчиками с традиционными орнаментами.

Данный аксессуар — это по сути металлический коготь, который фиксируется на пальце с помощью кольца, доступного в разных размерах, и липучки. При сгибании пальца уникальная сегментированная конструкция позволяет когтю выдвигаться вперед.

Для изготовления когтя были использованы три различных металла: легкий алюминий служит основой, прочное, устойчивое к коррозии титановое острие придает ему долговечность, а два верхних шипа выполнены из вольфрамового сплава. Аксессуар доступен в трех цветах благодаря анодированию: серый, черный и синий.

На краудфандинговой платформе Kickstarter, где проводится кампания по сбору средств, цена за новинку составляет 37 долларов. На момент написания этого текста компания собрала почти в 20 раз больше необходимой суммы для начала производства. Планируется, что первые заказы будут отправлены в мае этого года.