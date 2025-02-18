Цена на устройство стартует с $1 860

Компания Lenovo запустила на глобальном рынке продажи нового ноутбука под названием Lenovo Yoga Slim 9i, который, по утверждениям самого производителя, является самым тонким устройством в её обширной коллекции. Модель впервые увидела свет на престижной выставке CES 2025.

Ноутбук получил 14-дюймовый OLED-дисплей, который обеспечивает яркие и насыщенные цвета, и работает на мощной базе процессоров Intel Core Ultra 7 256V или 258V. Системный блок ноутбука включает в себя встроенный нейронный процессор, который обеспечивают быстродействие до 48 TOPS, благодаря чему он поддерживает передовые функции искусственного интеллекта.

Экран этого ноутбука выделяется высокой частотой обновления в 120 Гц, что способствует плавности изображения во время работы с графикой или при просмотре видео, а пиковая яркость достигает 600 нит, обеспечивая отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Цветовое пространство sRGB охвачено полностью. Поверхность дисплея укреплена закалённым стеклом для надежной защиты от повреждений и царапин.

Батарея ёмкостью 75 Втч позволяет использовать устройство до 17 часов без необходимости в подзарядке. Вес Lenovo Yoga Slim 9i составляет 1,25 кг.

В устройстве предусмотрено два порта Thunderbolt 4. Цена за данный ноутбук стартует с отметки 1 860 долларов.





