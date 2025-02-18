Их поставки начнутся уже в конце февраля

Эта неделя принесла хорошие новости для тех, кто планировал покупку Tesla Model Y китайского производства. Во-первых, поставки автомобилей начнутся раньше запланированного срока — уже в конце февраля, а не в марте. Вначале будет доступен ограниченный выбор комплектаций: Launch Series в вариантах с задним или полным приводом.

Во-вторых, рестайлинговую версию Model Y уже начали собирать в Шанхае, что подтверждено официальными фотографиями от пресс-службы компании, размещёнными в социальных сетях. На снимках представлены модели, сходящие с конвейера на шанхайском заводе Tesla в торжественной обстановке. Также есть традиционная групповая фотография сотрудников на фоне нового электромобиля.

Электромобили, собранные в Шанхае, экспортируются и за пределы Китая в значительных количествах, поэтому новость важна не только для китайских покупателей. Рестайлинговые модели с задним приводом оснащаются батареей ёмкостью 62,5 кВт‧ч, обеспечивающей пробег в 559 или 593 км по условному циклу CLTC.

Полноприводные версии получают батарею ёмкостью 78,4 кВт‧ч, которая рассчитана на 662 или 719 км пробега по тому же циклу, в зависимости от версии. В обоих случаях используются LFP-батареи: для заднеприводных версий их поставляет CATL, а для полноприводных — LG Energy Solution. Цена на Tesla Model Y в Китае начинается с $36 280 за модель с задним приводом.