Новый проект на 12,5 ГВт*ч состоит из пяти объектов по хранению энергии

Недавно компания BYD Energy Storage и Саудовская электроэнергетическая компания, в рамках своего долгосрочного и продуктивного сотрудничества, заключили рекордное соглашение о строительстве высокоэффективных сетевых аккумуляторов с мощностью 12,5 ГВт*ч. Вместе с уже завершенным проектом, на который приходится 2,6 ГВт*ч, их совместные усилия теперь включают в себя 15,1 ГВт*ч.

В рамках данных масштабных и значимых проектов, имеющих огромное значения для развития всего энергетического сектора Саудовской Аравии, аппаратура, разработанная и произведенная компанией BYD Energy Storage, будет внедрена на пяти различныx объектах страны. BYD Energy Storage поставит свои передовые и инновационные системы хранения, известные как MC Cube-T ESS, которые используют новаторскую суперинтегрированную разработку.

Эти высокотехнологичные и эффективные аккумуляторы планируется интегрировать в энергетическую сеть Саудовской Аравии, чтобы обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение для множества потребителей, а также качественное покрытие пиковых нагрузок, что, безусловно, является важным шагом на пути к дальнейшему развитию и модернизации энергетического сектора этой страны.