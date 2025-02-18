Он должен послужить основой для нового поколения компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта

Совместно с ведущими компаниями в производстве памяти, такими как SK Hynix, Samsung и Micron, Nvidia предпринимает шаги к созданию стандарта памяти, который предполагает высокую производительность и компактные размеры. Этот новаторский стандарт, известный как System On Chip Advanced Memory Module (SOCAMM), в настоящее время проходит через этапы тестирования.

Данная технологическая инициатива может стать фундаментом для нового поколения компьютеров, оснащённых функциями искусственного интеллекта, которые разрабатываются в рамках проекта Nvidia Project Digits, представленного на выставке CES 2025. SOCAMM обещает значительно превзойти существующие форматы, такие как Low-Power Compression Attached Memory Modules (LPCAMM) и привычные DRAM, благодаря своим многочисленным преимуществам.

Прежде всего, в отличие от DRAM SO-DIMM, SOCAMM станет более эффективным в плане затрат, так как технология позволяет интегрировать память LPDDR5X прямо на плате. Кроме того, SOCAMM будет обладать более обширными возможностями ввода/вывода — до 694 портов, что превосходит 644 порта LPCAMM и 260 портов у стандартной DRAM, что в свою очередь способствует увеличению пропускной способности и скорости передачи данных.

Дополнительно, благодаря своей модульной структуре, SOCAMM будет легче поддаваться модернизации в будущем. Компактность новой системы также позволит увеличить общую ёмкость памяти.

Точные технические спецификации SOCAMM пока держатся в секрете, поскольку разработка осуществляется независимо от совета JEDEC. Тем временем Nvidia совместно с партнёрами активно обмениваются прототипами модулей, чтобы оценить их производительность.