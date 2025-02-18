Он должен значительно упростить обслуживание данной техники

Компания IntraDrive приступила к тестированию своей уникальной разработки — двигателя GD8, который отличается наличием восьмиступенчатой интегрированной трансмиссии. С завершением сборки последних прототипов, перспективы внедрения этого новаторского двигателя в электровелосипеды, планируемые к выпуску в ближайшие годы, заметно возросли. Вследствие этого, компания решила вложить средства в современное оборудование для тщательного контроля качества и испытательных процедур прямо на производстве, чтобы в будущем увеличить объёмы выпуска для глобального рынка.

С появлением таких двигателей, где мотор и трансмиссия объединены в единый блок, как это сделано в MGU от Pinion, электровелосипеды переживают революционные изменения, отходя от старых решений. Это нововведение также позволяет отказаться от наружных механических переключателей, что значительно упрощает обслуживание.

В рамках подготовки к продвижению IntraDrive GD8, инженеры разработали более компактную и экономичную конструкцию двигателя, что облегчает его интеграцию в велосипедную раму. Внутренняя производительность двигателя была улучшена благодаря оптимизации распределения мощности и созданию плавной системы переключения передач под нагрузкой. Компания также акцентирует внимание на то, что их двигатель ориентирован на лёгкость ремонта.