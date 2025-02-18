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andr83
Ученые обнаружили у человеческого сердца рецепторы сладкого вкуса
Данное открытие переворачивает прежние представления о механизмах передачи сигналов о содержании сахара в крови

Команда ученых из Чикагского университета сделала интересное открытие в области кардиологии, выявив и детально описав новые структурные элементы сердца — рецепторы TAS1R2 и TAS1R3. Они взаимодействуют друг с другом, выполняя функцию восприятия сладкого, сходную с тем, что происходит в ротовой полости.

На 69-й ежегодной конференции Биофизического общества, проходившей в Лос-Анджелесе, ученые представили впечатляющие данные, демонстрирующие наличие этих рецепторов в сердечной ткани как у людей, так и у мышей.

В ходе экспериментов стало ясно, что искусственное воздействие на эти рецепторы приводит к значительным изменениям в функции сердечной мышцы. В качестве «сладкого» в опыте использовался аспартам, известный искусственный подсластитель. Это вызвало усиленное усвоение кальция и увеличение частоты сердцебиения.

Такое открытие переворачивает прежние представления о механизмах передачи сигналов о содержании сахара в крови. До сих пор доминировала точка зрения, что сердце получает сигналы о глюкозе исключительно через мозг. Однако результаты исследований показывают, что сердце самостоятельно откликается на колебания уровня глюкозы.

Дополнительные анализы установили взаимосвязь между количеством таких рецепторов и состоянием сердечно-сосудистой системы. У людей, страдающих сердечной недостаточностью, обнаружено больше таких рецепторов по сравнению с теми, чье сердце функционирует без сбоев.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, какое влияние окажет продолжительное воздействие на рецепторы TAS1R2 и TAS1R3 на здоровье сердца и организма в целом.

#наука
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да.страшно подумать что у него там
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Nvidia&Intel Hater
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а то ) это же любимый ослик шеши.его отэц.ну и что что инцест.шеши то не страшно .деградировать уже далее некуда
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
01:02
Да там у него наверно в подвале жертвы уже не помещаются. Поэтому он новую тюрьму делает.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
01:01
может и Берниган с ними.вот ни разу не удивлюсь.А Китя вообще исчез куда то.Может шешун в подвале китю держит а?
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Маэстро
01:00
шеша знает у ослика все его трещинки ))))
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
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