Данное открытие переворачивает прежние представления о механизмах передачи сигналов о содержании сахара в крови

Команда ученых из Чикагского университета сделала интересное открытие в области кардиологии, выявив и детально описав новые структурные элементы сердца — рецепторы TAS1R2 и TAS1R3. Они взаимодействуют друг с другом, выполняя функцию восприятия сладкого, сходную с тем, что происходит в ротовой полости.

На 69-й ежегодной конференции Биофизического общества, проходившей в Лос-Анджелесе, ученые представили впечатляющие данные, демонстрирующие наличие этих рецепторов в сердечной ткани как у людей, так и у мышей.

В ходе экспериментов стало ясно, что искусственное воздействие на эти рецепторы приводит к значительным изменениям в функции сердечной мышцы. В качестве «сладкого» в опыте использовался аспартам, известный искусственный подсластитель. Это вызвало усиленное усвоение кальция и увеличение частоты сердцебиения.

Такое открытие переворачивает прежние представления о механизмах передачи сигналов о содержании сахара в крови. До сих пор доминировала точка зрения, что сердце получает сигналы о глюкозе исключительно через мозг. Однако результаты исследований показывают, что сердце самостоятельно откликается на колебания уровня глюкозы.

Дополнительные анализы установили взаимосвязь между количеством таких рецепторов и состоянием сердечно-сосудистой системы. У людей, страдающих сердечной недостаточностью, обнаружено больше таких рецепторов по сравнению с теми, чье сердце функционирует без сбоев.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, какое влияние окажет продолжительное воздействие на рецепторы TAS1R2 и TAS1R3 на здоровье сердца и организма в целом.