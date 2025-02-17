Они не хотят отставать в этом вопросе от ведущих производителей электромобилей

Китайские корпорации Ninebot и Niu Technologies, известные своим значительным влиянием на рынок электрических транспортных средств, недавно объявили о программе интеграции новейшей технологии DeepSeek в свои двухколесные электромобили. Это подчёркивает их стремление использовать возможности искусственного интеллекта для дальнейшего развития интеллектуальных функций и повышения качества своих продуктов, что потенциально заинтересует широкий круг покупателей.

Пекинская компания Segway-Ninebot Group, получающая активную поддержку от гиганта Xiaomi, специализируется на создании и изготовлении электрических скутеров и мотоциклов. 14 февраля она заявила о намерении более глубоко внедрить такие передовые технологии, как DeepSeek, в свои изделия, что представляет собой значительное продвижение вперёд. Такое решение является отражением современного тренда в индустрии электротранспорта, когда ведущие производители электромобилей стремятся использовать DeepSeek в свои новых разработках.

Ninebot также подчеркнула, что процесс интеграции искусственного интеллекта уже начался в их мобильном приложении, и они планируют активно развивать возможности создания контента с AI, расширенную аналитику данных, персонализированные рекомендации и различные интеллектуальные сервисы, которые сделают владение их продукцией ещё более удобным и приятным для пользователей.