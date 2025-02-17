Страна не хочет отставать от США

В начале второго президентского срока Дональда Трампа произошло значительное событие — старт проекта Stargate. Проект нацелен на масштабные инвестиции в создание передовой инфраструктуры для искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Стремясь не оставаться в тени своего американского партнёра, Южная Корея намерена в этом году приобрести 10 000 высокопроизводительных вычислительных ускорителей.

Южнокорейский президент сообщил, что правительство страны планирует до сентября завершить закупку 10 000 графических процессоров для использования в национальном центре вычислений, где ведутся работы в сфере искусственного интеллекта.

Эти ускорители будут приобретены в рамках сотрудничества государства с частными компаниями, но пока не раскрыто, какой именно поставщик обеспечит Южную Корею GPU. Скорее всего, речь идет о компании Nvidia, которая контролирует более 80% рынка подобных устройств. Более того, Южная Корея входит в число государств, которые могут получать передовые технологии из США без значительных ограничений. Основные условия этой сделки будут уточнены к сентябрю текущего года.