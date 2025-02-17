Компания намерена начать полномасштабное производство таких автомобилей после 2030 года

Китайская компания BYD не только занимает лидирующие позиции в сфере производства электромобилей и подключаемых гибридов, но и второе место в мировом списке производителей тяговых аккумуляторов. В обозримом будущем, она планируют начать интеграцию инновационных батарей с твердым электролитом, а полномасштабное производство на базе этих технологий ожидается после 2030 года.

На недавнем отраслевом мероприятии технический директор компании Сунь Хуацзюнь сделал заявление о прогрессе в этой области. Он подчеркнул, что многие фирмы демонстрируют сходные успехи в разработке твердотельных аккумуляторов. Современные литий-ионные батареи с жидким электролитом имеют предел в энергетической плотности около 350 Вт‧ч/кг, что ограничивает возможности их совершенствования в текущей конфигурации. Переход на твердый электролит откроет новые горизонты, позволяя увеличить энергетическую плотность до 500 Вт‧ч/кг.

Помимо повышения плотности энергии, твердотельные варианты обещают снижение массы, ускорение процесса зарядки, повышенную надежность при экстремальных условиях и большую безопасность в плане пожарной угрозы. В своих исследованиях BYD сосредотачивается на сульфидных электролитах, аналогично своему конкуренту CATL. В то время как другие компании экспериментируют с оксидными и полимерными электролитами — оксидные, например, могут обеспечить плотность заряда до 720 Вт‧ч/кг.