Она относится к новому поколению устройств компании Elegoo

Технологические новшества вновь поражают воображение, и на этот раз компания Elegoo вывела на рынок очередное поколение 3D-принтеров. Эта модель под названием Centauri Carbon отличается прочным металлическим каркасом и применением кинематики CoreXY. Она объединила множество достижений, заимствованных из известной линейки Neptune, и дополнена функцией ИИ-управления, характерной для SLA-принтеров этой марки. Управлять печатью можно как непосредственно с принтера, так и дистанционно через WiFi.

Среди ключевых характеристик устройства выделяется область печати размером 256 x 256 x 256 мм и поддержка материалов диаметром 1.75 мм, включая карбоновые и нейлоновые пластики. Рабочая поверхность может нагреваться свыше 100 градусов, а температура сопла достигать 300 градусов. Особый акцент сделан на автоматической калибровке рабочего стола по нескольким точкам и интеллектуальной системе контроля качества печати. Эта система оснащена камерами и элементами ИИ, аналогичными тем, что используются в Elegoo Saturn 4 Ultra, что помогает создавать таймлапсы для удобства использования.

Стоимость этой модели на данный момент остается нераскрытой.