Он будет отличаться особой прочностью и иметь встроенные ИИ-функции

Компания ZTE презентовала смартфон Blade V70 Max, который впечатляет большим экраном, мощной батареей и улучшенными характеристиками защиты от воздействий окружающей среды, таких как вода и пыль. Модель оборудована продвинутыми функциями, базирующимися на искусственном интеллекте.

Смартфон Blade V70 Max снабжён 6.9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и аккуратным каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Операционная система ZTE MyOS с обновлённой функцией Live Island 2.0 позволяет показывать информацию из различных приложений, как, например, управление медиаплеером, на увеличенном экране. Устройство поддерживает функции Nubia AI, предоставляя инструмент на основе нейросетей для удаления объектов с фотографий и новые алгоритмы обработки изображений. Подробности о процессоре пока остаются загадкой, но известно о 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а информация о дополнительных держится в секрете. Заложенная емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Компания подтвердила наличие сертификации TÜV, что гарантирует защиту от падений с высоты до 1,5 метров, устройство соответствует стандарту IP54 по устойчивости к воде и пыли. Детальная информация о цене и дате появления в продаже будет объявлена позже.