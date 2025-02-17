Количество устройств с поддержкой нейросети составил более 25 моделей смартфонов и планшетов.

Xiaomi активно и стремительно развивает потенциал искусственного интеллекта в своей многофункциональной системе HyperOS, которая, без сомнений, является одной из наиболее амбициозных инициатив компании.



На популярной платформе Weibo недавно сообщили о проведении тестирования интеграции голосового помощника Xiaomi Xiao AI с передовой и высокотехнологичной ИИ-моделью DeepSeek-R1. Эта модель обладает впечатляющей способностью разрабатывать программный код, создавать разнообразные тексты и решать сложные и нестандартные задачи.

Испытания осуществлялись на устройствах, работающих под управлением HyperOS 2, предоставляя пользователям уникальную возможность управления ИИ через удобные голосовые команды. Хотя функционал все еще находится на стадии доработки и тестирования, Xiaomi представила обширный список из более чем 25 смартфонов и планшетов, которые вскоре смогут получить долгожданную поддержку Super Xiaoai с использованием DeepSeek.



Этот подробный перечень будет включать в себя такие модели, как Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, серию Redmi K70 и K80, складные флагманы MIX Fold 4, MIX Flip и планшеты Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7 и Pad 6S Pro 12.4. Несмотря на то что тестирование было успешно завершено, функционал пока недоступен для пользователей, так как Xiaomi проявляет особое желание и стремление обеспечить, чтобы новая передовая технология соответствовала высоким стандартам качества и надежности.