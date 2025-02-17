Его стоимость составит 620 долларов.

Компания Xiaomi представила новое поколение высококачественных интеллектуальных холодильников, которое полностью отвечает современным требованиям и запросам пользователей – модель Mijia Refrigerator Pro Dual-System объемом 508 литров.

Она выделяется своим поразительно элегантным и стройным дизайном, который поможет украсить любую кухню. Глубина корпуса 60 сантиметров, позволяет легко встроить этот холодильник в кухонные шкафы. Передняя панель, выполненная из специальной узорчатой стали. У данной модели есть две автономные и независимые системы охлаждения: основное отделение эффективно сохраняет продукты свежими на протяжении примерно недели, в то время как морозильная камера способна охлаждать до -30 градусов по Цельсию, что открывает новые горизонты для заморозки.

Полезный объем холодильника составляет 508 литров, которые распределены на 16 отделов, специально сконструированных и продуманных под разные виды продуктов. Внутренняя часть холодильника оснащена высокотехнологичной ионной системой очистки, препятствующей размножению бактерий и распространению вредных веществ, что, в свою очередь, обеспечивает дополнительную защиту для хранения продуктов. Морозильная камера оборудована антимикробным модулем с ионами серебра. Уровень шума не превышает 35 дБ, а высококачественный компрессор предлагает 10-летнюю гарантию на защиту. Цена такого устройства составляет 620 долларов.