Они готовятся к строительству первой фермы на Луне к 2040-м годам.

В начале 2023 года в стенах Университета Тиба был создан передовой Исследовательский центр, сосредоточенный на изучении возможностей космического сельского хозяйства. Университет выделяется среди других учебных заведений Японии, так как единственный активно развивает данное направление. Учёные факультета используют свой опыт для повышения качества и урожайности сельскохозяйственных культур, с целью их адаптации для выращивания в космосе.



Главной задачей является строительство первой фермы на Луне к 2040-м годам, что станет частью программы Artemis, осуществляемой НАСА. В этой миссии примут участие два японских астронавта, которые отправятся на лунную поверхность. Будущим обитателям Луны, находящейся на расстоянии 380 000 километров от Земли, предстоит справляться с уникальными условиями жизни: сменой двухнедельных дней и ночей, экстремальными температурными колебаниями от 110 градусов днём до минус 170 ночью, и гравитацией, составляющей лишь шестую часть земной. Отсутствие атмосферы и постоянное воздействие космического излучения станут дополнительными трудностями.



Намечено преодолеть эти вызовы путём создания изолированных подземных ферм для ведения сельского хозяйства. В свете планов по исследованию и освоению Луны, эксперты из Японского агентства аэрокосмических исследований оценили перспективы производства продуктов вне Земли. Исследования, посвящённые питательности, энергетической ценности и разнообразию блюд, привели к выбору восьми культур для выращивания на Луне: риса, соевых бобов, картофеля, батата, помидоров, клубники, огурцов и салата-латука. Учёные Университета Тиба сосредоточены на шести из этих культур, за исключением картофеля и батата, стремясь создать замкнутую экосистему с максимально эффективным использованием вторичных ресурсов.