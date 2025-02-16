У нее будет целых пять функций.

Миниатюрные приспособления часто скрываются в самых неожиданных объектах. Азиатский стартап под названием Ideaspark представил на платформе Kickstarter уникальную титановую книжную закладку, способную выполнять сразу пять различных функций.



Эта разработка, получившая название BookBond Pen (уже вторая версия), оснащена съемной графитовой ручкой, линейкой, миниатюрным рычагом с наклоном и стеклобоем на конце. Размеры BookBond Pen составляют 180х20х7,2 мм, и ее корпус из титана обработан пескоструйным методом, весит устройство всего 31,6 грамма. Закладка надежно фиксируется с помощью клипсы. В корпусе имеются отверстия для тритиевых вставок, которые позволяют устройству светиться в темноте, в том числе на области ручки. Благодаря специальной петле, BookBond Pen можно прикрепить к ключам. Графитовый стержень длиной 7,1 см удерживается в закладке за счет аккуратного паза и магнита. Миниатюрный рычаг отлично справляется с открытием банок и упаковок, также может выступать в роли плоской отвертки.



Цена на этот многофункциональный гаджет для участников кампании на Kickstarter начинается от 59 долларов США, увеличиваясь до 79 долларов в рознице. Кроме того, предлагается дополнительный комплект из трех концов для ручки по цене 12 долларов. Поставка продукта по всему миру ожидается летом текущего года.