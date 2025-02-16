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andr83
Для ARK: Survival Ascended﻿ вышло ​DLC под названием Astraeos
В нем будет громадная по площади карта в древнегреческом стиле


Дополнение для популярной игры ARK: Survival Ascended, получившее название Astraeos, подарило всем без исключения игрокам новый обширный и увлекательный игровой мир, созданный в духе античной Греции.

В недавно вышедшем информативном трейлере детально представлены великолепные строения, а также монументальные, поражающие своим величием статуи и разнообразные, уникальные области этой впечатляющей карты, площадью больше 260 квадратных километров. Геймеров ожидают новые захватывающие испытания и разнообразные противники: среди них грозные альфа-динозавры и впечатляющие мини-боссы, скрывающиеся в темных, таинственных пещерах. За победу над ними предлагаются заманчивые награды и улучшенные ресурсы.

Мнения игроков об Astraeos получились довольно противоречивыми и спорными. Одни хвалят тщательно проработанную карту и разнообразный богатый контент, в то время как другие остаются разочарованными проблемами, такими как низкая функциональность в PvP режиме и неприятные баги при подключении к локальным серверам.

Создатели игры уверяют, что все технические недостатки будут тщательно устранены в ближайших обновлениях. Более того, ARK: Survival Ascended продолжит радовать своих преданных игроков как бесплатными, так и платными расширениями, что добавляет больше интереса к данной игре.

#ark: survival ascended #astraeos
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