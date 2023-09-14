Графический процессор Moore Threads MTT S80, предназначенный для внутреннего рынка Китая, теперь может работать с Unreal Engine 5 .

Компания Moore Threads была одной из первых компаний в Китае, которая начала поставлять потребителям страны более-менее современные графические процессоры собственного производства. В прошлом году Threads представила MTT S80 и его урезанного брат MTT S70 , которые стали первыми массовыми графическими процессорами, поддерживающими протокол PCIe 5.0 x16. Хотя поддержка новых технологий является отличным началом для компании, не стоит обманываться принятием стандарта, поскольку с точки зрения производительности графический процессор не смог даже превзойти устаревшую GTX 1050 Ti, потребляя при этом гораздо большее количество энергии.

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Основной областью, в которой графические процессоры Moore Threads MTT S80 и S70 значительно отставали, было отсутствие поддержки DX12 и даже некоторых игр DX11. Драйвера компании сильно устарели, что и стало движущей силой неожиданных показателей MTT S80.

Однако сегодняшние разработки показывают, что Moore Threads действительно планирует сосредоточиться на профессиональной стороне отрасли: в отчетах говорится, что графический процессор может успешно отображать контент в Unreal Engine 5 и его различных функциях, таких как LUMEN и Nanite.

Мы не получили официальных показателей времени рендеринга и качества вывода, но рендеринг контента сам по себе является большим достижением для графических процессоров Moore Threads MTT. Сообщается, что Moore Threads также работает над тем, чтобы сделать свои продукты совместимыми со средой DX12, используя обновления драйверов и обеспечивая поддержку различных инструментов.



