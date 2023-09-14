Больше никаких модов не требуется.

Всего через неделю после запуска Starfield разработчик официально объявил о планах внедрить в игру поддержку DLSS (Deep Learning Super Sampling) в ближайшем будущем. Помимо этой новости, разработчик только что выпустил новое исправление, эффективно решающее самые насущные проблемы, о которых геймеры сообщили за последнюю неделю.

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Пожалуй, наиболее примечательным дополнением к плану является интеграция поддержки NVIDIA DLSS, устраняющая необходимость сторонних модификаций для реализации этой передовой технологии. Однако остается неясным, получит ли игра поддержку DLSS2 или DLSS3 с функцией генерации кадров, и Bethesda не подтвердила конкретные сроки внедрения DLSS. Тем не менее, эта разработка важна для геймеров, использующих оборудование NVIDIA, которые ранее использовали AMD FSR2 для масштабирования.

Кроме того, Bethesda подтвердила, что игра будет предлагать калибровку HDR и поддержку сверхшироких мониторов 32:9. Команда разработчиков усердно сотрудничает со всеми поставщиками графических процессоров, чтобы обеспечить оптимальную оптимизацию оборудования, особенно в области графики.

Стоит отметить, что NVIDIA недавно выпустила OTA-обновление драйвера, которое настраивает профиль Resizable BAR для Starfield. Одна только эта корректировка приводит к увеличению производительности на 5%.