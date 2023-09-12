Компания NVIDIA собирается сотрудничать с индийской корпорацией Reliance для развития технологий искусственного интеллекта в Индии.

В качестве важного шага по поддержке промышленного сектора Индии NVIDIA и Reliance Industries недавно объявили о сотрудничестве в разработке собственной базовой модели большого языка Индии, обученной на различных языках страны и адаптированной для приложений генеративного искусственного интеллекта для обслуживания одной из самых густонаселенных стран в мире. Компании будут работать вместе над созданием инфраструктуры искусственного интеллекта, которая более чем на порядок мощнее, чем самый быстрый суперкомпьютер в Индии сегодня. NVIDIA предоставит доступ к самому современному суперчипу NVIDIA GH200 Grace Hopper и NVIDIA DGX Cloud , сервису супервычислений искусственного интеллекта в облаке. GH200 знаменует собой фундаментальный сдвиг в вычислительной архитектуре, обеспечивающий исключительную производительность и огромную пропускную способность памяти.



Инфраструктура искусственного интеллекта на базе NVIDIA — это основа нового рубежа в области искусственного интеллекта для Reliance Jio Infocomm, телекоммуникационного подразделения Reliance Industries. Глобальная революция искусственного интеллекта меняет отрасли и повседневную жизнь. Чтобы реализовать огромный потенциал Индии в области искусственного интеллекта, Reliance будет создавать приложения и услуги искусственного интеллекта для своих 450 миллионов клиентов Jio и предоставлять энергоэффективную инфраструктуру искусственного интеллекта ученым, разработчикам и стартапам по всей Индии.

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ИИ может помочь сельским фермерам взаимодействовать через мобильные телефоны на местном языке, чтобы получать информацию о погоде и ценах на урожай. Это может помочь обеспечить в массовом масштабе экспертную диагностику медицинских симптомов и визуализацию там, где врачи могут быть недоступны немедленно. ИИ может лучше предсказывать циклонические штормы, используя десятилетия атмосферных данных, что позволяет тем, кто находится в группе риска, эвакуироваться и найти убежище.

Инфраструктура ИИ будет размещена в готовых к использованию вычислительных центрах обработки данных, мощность которых в конечном итоге увеличится до 2000 МВт. Выполнением и внедрением будет управлять компания Jio, которая имеет обширные предложения и опыт в области мобильной телефонии, технологии 5G, оптоволоконных сетей и многого другого.

«Мы рады сотрудничать с Reliance в создании современных суперкомпьютеров искусственного интеллекта в Индии», — сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA. «У Индии есть масштабы, данные и таланты. Благодаря самой передовой вычислительной инфраструктуре искусственного интеллекта Reliance может создавать свои собственные большие языковые модели, которые будут использоваться в генерирующих приложениях искусственного интеллекта, созданных в Индии, для народа Индии».

«По мере того, как Индия переходит от страны с распространением данных к созданию технологической инфраструктуры для повсеместного и ускоренного роста, вычислительные и технологические суперцентры, подобные тому, который мы планируем с NVIDIA, будут обеспечивать устойчивый рост, точно так же, как это сделала компания Jio для информационного сектора нашей страны», — сказал Мукеш Амбани, председатель и управляющий директор Reliance Industries. «Я очень рад партнерству с NVIDIA и с нетерпением жду целенаправленного совместного сотрудничества».



«В Jio мы стремимся способствовать технологическому возрождению Индии путем демократизации доступа к передовым технологиям, и наше сотрудничество с NVIDIA является значительным шагом в этом направлении», — сказал Акаш Амбани, председатель Reliance Jio Infocomm. «Вместе мы разработаем современную облачную инфраструктуру искусственного интеллекта, которая будет безопасной, устойчивой и актуальной для всей Индии, ускоряя путь страны к тому, чтобы стать локомотивом искусственного интеллекта».