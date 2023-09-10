У тяжелой ракеты Ariane 6, которая должна была совершить первый запуск еще в 2020 году наконец-то удалось зажечь двигатели.

На уходящей неделе Европейское космическое агентство и компания ArianeGroup провели первые статические испытания двигателей Vulcain 2.1 на перспективной тяжелой ракете Ariane 6.

реклама

Испытания происходили на космодроме Куру во Французской Гвиане, в ходе них двигатель первой ступени проработал штатно в течении четырех секунд. Стоит также сказать о том, что ракета, на которой проводились данные испытания, изначально не предназначалась для запуска, а является экспериментальным образцом для изучения твердотопливных двигателей, которые предполагаются к использованию уже в полноценной версии тяжелой ракеты Ariane 6. Ракета Ariane 6 должна была полететь еще в 2020 году.

Но из-за событий в мире и технологических сложностей европейского космического агентства на тот момент этому не суждено было сбыться. Все указывает на то, что и в нынешнем году данная ракета скорее всего не сможет подняться в космос. Так в прошлом месяце генеральный директор компании Arianespace, занимающейся запусками космических аппаратов, Стефан Исраэль, рассказал о том, что первый запуск тяжелой ракеты Ariane 6 переносится на следующий 2024 год. О более точной дате на данный момент ничего неизвестно.