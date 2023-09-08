Новый бенчмарк Cinebench 2024 от компании Maxon вновь получить возможность анализа производительности графических процессоров.

Компания Maxon анонсировала появление своего нового бенчмарка Cinebench 2024, с поддержкой нового движка для рендеринга Redshift. Это снова позволит программе проверять производительность не только центральных процессоров, но и видеокарт, так как в предыдущей версии программного обеспечения не было поддержки анализа характеристик графических ускорителей.

реклама

Утилита имеет возможность показать все основные и необходимые характеристики о вашем компьютере: количество ядер и потоков центрального процессора и их частоту, модели видеокарты и операционной системы. Измерение возможностей центрального процессора происходит отдельно в однопоточном и многопоточном режимах, для возможности их сравнения. Возможен анализ производительности как встроенной графики, так дискретных видеокарт.

Тест центрального процессора и видеокарты происходит в одном и том же бенчмарке, который в 6 раз увеличивает нагрузку на вычислительные блоки и использует в 3 раза больше памяти. Это полностью позволяет оценить все возможности работы конкретного компьютера в наиболее производительных задачах, требующих для своего выполнения максимального количества ресурсов. Новая версию программы под названием Cinebench 2024 будет бесплатной, скачать ее можно будет с официального сайта.