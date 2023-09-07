Компания TeamGroup собирается выпустить новую серию твердотельных накопителей T-Force Z54A форм-фактора M.2 с подключением по PCIe 5.0 и скоростью записи до 14 Гб/с.

По словам самой компании TeamGroup, обеспечить стабильную работу современных твердотельных накопителей на высокой скорости возможно только с использованием эффективного охлаждения. Для этого компания сама разработала и запатентовала новый радиатор, позволяющий устранить данную проблему.

реклама

В накопителе будет использоваться стандартная 3D-NAND TLC память. Скорость чтения должна составить 14 Гб/с, а записи 11 Гб/с. В качестве микроконтроллера памяти будет использоваться IG5666 от компании InnoGrit Corporation, произведенный на основе техпроцесса в 12 нм. Из описания известно, что данный контроллер должен обеспечить высокую стабильность и производительность, в сочетании с низкими задержками, а также способен работать со скоростью передачи данных на один канал до 2,4 Гб/с.

Отмечается, что контроллер памяти InnoGrit IG5666 должен обладать высоко эффективной системой коррекции ошибок, что позволяет существенно увеличить срок службы любого современного твердотельного накопителя. Также в данный SSD встроен специальный декодер, способный к автоматическому переключению между разными режимами работы, что аналогично положительно сказывается на величине времени его стабильного использования. Еще накопитель имеет специальную нейросеть, для контроля своего температурного режима.