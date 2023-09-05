Китай собирается создать новый инвестиционный фонд размером 41 млрд долларов с целью поддержки собственных производителей полупроводниковой продукции.

Китай собирается создать новый инвестиционный фонд, располагающий средствами в эквиваленте $41 млрд, средства которого будет направлены на стимулирование дальнейшего развитие производства полностью собственной электронной продукции.

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Перед получателями финансирования будет стоять задача не только противостояние антикитайским санкциям со стороны США, но и в перспективе цель - догнать передовые зарубежные разработки в области современной наноэлектроники.

По мнению инсайдеров, активы под управлением нового фонда превышают размеры предыдущих аналогичных структур. Первый такой фонд был создан в Поднебесной в 2014 году и на тот момент его активы составляли около 19 млрд долларов, а второй в 2019 году располагал активами в примерно 27 млрд долларов. Основными получателями данных активов на тот момент были SMIC и HSMC, одни из главных контрактных производителей чипов в корпоративном сегменте Китая, а также крупнейший китайский производитель твердотельных накопителей YMTC. Активы предыдущих фондов получали пополнение как напрямую из государственного бюджета, так и от крупнейших государственных компаний Китая.

Одним из соучредителей нового фонда также будет китайское аэрокосмическое ведомство, серьезно заинтересованное в дальнейшем развитии и укреплении производства Китаем собственных современных чипов и микросхем, не уступающих зарубежным аналогам.