В интернете обнаружились фото кулера Noctua NH-U12A c возможностью установки на процессы с сокетом LGA1851

В сети появилось фото из Японии с процессорным охлаждителем Noctua NH-U12A в новой упаковке, вот только на коробке неожиданно оказались сведения, явно не предназначенные для широкого круга лиц. А точнее на самой упаковке и в инструкции по установке тоже, указывается возможность монтажа на процессорный сокет Intel LGA1851, предназначенный для процессоров следующего 15-го поколения Arrow Lake, официальный выход, которого должен будет состояться только в следующем году.

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Теперь судя по инструкции кулер NH-U12A можно будет установить на материнские платы с сокетом LGA1851, но сделать это в нынешнем году вряд ли получится, ведь процессоры для данного сокета предположительно должны выйти только в 2024 году.

Приложенная документация подтверждает максимальную схожесть с самым последним на сегодняшний момент сокетом для процессоров Intel LGA1700, используя те же самые монтажные отверстия. Насколько оказалось известно из инструкции к кулеру, разъемы будут отличаться лишь измененной Z-высотой, компенсировать которую оказалось не так уж и трудно.

Несмотря на то, что Noctua пока не указывает в своих официальных документах возможность установки на LGA1851, компания уже подтвердила совместимость своего нового кулера с сокетом для поколения процессоров Intel на архитектуре Arrow Lake.