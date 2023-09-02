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SK Hynix готовится к началу выпуска памяти LPDDR5T уже в этом году
SK Hynix завершает верификацию производительности памяти LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo), что позволит ей выпустить ее на рынок уже в нынешнем году.

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SK Hynix продолжает оставаться одним из безусловны лидеров среди производителей чипов памяти, что компания еще раз подтвердила выпуском самой быстрой на сегодняшний момент мобильной оперативной памяти DRAM LPDDR5T со скоростью 9,6 Гб/с. Она была разработана еще в январе этого года, но только сейчас дошла до завершающей стадии и практически готова к массовому производству.

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До этого большинство аналитиков отрасли предполагало, что скорость в 9,6 Гб/с может быть достигнута лишь с выходом LPDDR6, которая планировалась на 2026 год. Однако SK Hynix смогла достичь этих результатов уже на нынешнем поколении LPDDR5T. Поскольку проверка соответствия стандартам JEDEC находится на финальном этапе, компания ускоряет выпуск LPDDR5T на рынок. 

Микросхемы LPDDR5T производятся с использованием четвёртого поколения техпроцесса класса 10 нм. Для изготовления ключевых транзисторов ячеек памяти задействован так называемый техпроцесс HKGM (High-K Metal Gate), использующийся в производстве процессоров. Для изоляции металлических затворов транзисторов они покрываются пленкой с высокой диэлектрической проницаемостью, которая снижает токи утечек, что повышает производительность транзисторов и снижает их потребление. 

Первым мобильным процессором с поддержкой LPDDR5T от SK Hynix будет MediaTek Dimensity следующего поколения, выход которого ожидается в уже этом году.

Подобные телефоны станут незаменимыми в эпоху карманных ИИ и дальнейшего развития нейросетей и технологий машинного обучения, отмечают эксперты, что, в свою очередь, будет только стимулировать увеличение спроса не только на оперативную, но и другие виды памяти, способствуя развитию рынка в целом. 


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##интерсное #память #полупроводники #sk hynix #lpddr5t
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