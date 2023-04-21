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Северная Корея запускает первый военный спутник, Пентагон считает - это только начало
За последние 10 лет КНДР кардинально изменила свои боевые возможности. Построила четыре класса МБР, способных поразить США, гиперзвуковые планеры, большой ассортимент тактического оружия, крылатые ракеты и даже подводный ядерный БПА. И вот теперь спутник-шпион.
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19 апреля северокорейское государственное Центральное агентство новостей Кореи (KCNA) опубликовало сообщение о том, что работы по строительству первого военного разведывательного спутника КНДР завершены.

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в Северной Корее. Архивное фото. Агентство Ассошиэйтед Пресс AP Photo / Центральное информационное агентство Кореи/Корейская служба новостей

В докладе уточнялось, что Национальному управлению аэрокосмических разработок (NADA) было поручено "организовать временный комитет по подготовке к запуску спутника, чтобы обеспечить запланированный вывод на орбиту военного разведывательного космического аппарата № 1, строительство которого было завершено в апреле. Форсировать финальный этап испытаний, а также создать мощный потенциал для сбора разведывательной информации с помощью нескольких разведывательных аппаратов на разных орбитах в будущем"

. На помним, что ранее Пхеньян уже запускал в космос два спутника "Кванмёнсон-3" и "Кванмёнсон-3". Это случилось 12 декабря 2012 года и 7 февраля 2016 соответственно. Таким образом, Северная Корея стала 10-й космической державой, способной запускать космические аппараты на собственных ракетах-носителях. При этом ни один из этих проектов не создавался для военных или разведывательных целей страны.

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18 декабря NADA произвела запуск двух баллистических ракет в стороны японского моря, названный Центральным телеканалом КНДР "важной проверкой заключительного этапа" в разработке разведывательного космического аппарата. В рамках испытаний, описанных как "последний рубеж" перед запуском военного спутника, было запущено "на высоту 500 км" оборудование, включающее панорамную камеру с "разрешением 20 Mp", две мультиспектральные камеры и передатчик видеосигнала.

Судя по всему, пишет западный военный журнал MWM, испытания баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности с начала 2022 года также сопровождались установкой на них оборудования способного транслировались изображения с видеокамер в Пхеньян.

В США, считают, что Северная Корея уже более полувека занимается разработкой военных разведывательных космических аппаратов. Однако запуск "военного разведывательного спутника № 1", (название которого пока не разглашается), может быть первым элементом масштабного созвездия, призванного стать мощным инструментом наращивания потенциала страны для нанесения высокоточных ударов.

18 декабря прошлого года Корейская Народно-Демократическая Республика из провинции Пхенан-Пукто произвела запуск двух баллистических ракет. Испытание было связано с разработкой спутника-шпиона. Обе ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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За последние десять лет Северная Корея кардинально изменила свои боевые возможности. Сюда можно отнести не только разработку четырех отдельных классов межконтинентальных баллистических ракет, способных наносить удары по всей территории США, но и гиперзвуковые планеры, широкий спектр тактических баллистических ракет малой дальности, некоторые из которых считаются лучшими в мире по своим характеристикам, а также крылатые ракеты и даже подводный беспилотник большой дальности, оснащенный ядерными боевыми частями. Основными областями, в которых страна пока не обладает высокой степенью самодостаточности, остаются авиация и космическая промышленность. Но Китай то рядом, он ведь поможет!?

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#сша #китай #спутник #кндр
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