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Египет отказался от поставок ракет в Россию и начал производить боеприпасы для ВСУ - BM
Египет после переговоров с чиновниками США приостановил план тайных поставок ракет в Россию и одобрил продажу США артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм для отправки на Украину
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Если Каир изменит свое решение и по "совету" США предоставит свои военные запасы Украине, это будет настоящий Клондайк для ВСУ пишет прозападное издание Bulgarianmilitary.

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Каир после переговоров с чиновниками США в марте приостановил план тайных поставок ракет в Россию и решил вместо этого производить боеприпасы для Украины, сообщают западные СМИ со ссылкой на слитые в сеть засекреченные документы ЦРУ, АНБ и Пентагона.

В одном из файлов Пентагона, слитых ранее в сеть, говорилось, что египетские власти рассматривали возможность секретно продавать Российской Федерации десятки тысяч ракет, артиллерийские снаряды и порох. Об этом мы писали буквально неделю назад. Однако теперь ситуация изменилась.

Каир якобы готов поставлять оружие Украине, но не напрямую, а через Соединенные Штаты. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на некоторые новые материалы из того же секретного архива. В частности, решение о продаже Египтом 152- и 155-мм снарядов по такой схеме было принято примерно в начале марта, но не позднее 9 числа.

Дело в том, пишет издание, что Соединенные Штаты являются для Египта ключевым оборонным партнером, от которого зависят целые сегменты военного потенциала страны. В частности, следует упомянуть о лицензионной сборке танков Abrams, огромном парке американских боевых машин, включая пару тысяч бронетранспортёров M113.

Давний партнер Вашингтона планировал тайно отправить в Россию 40 тысяч ракет, снаряды и порох

Кроме того, сюда можно отнести истребители F-16 - самолеты, которые составляют основу военно-воздушных сил страны, огромное количество других видов вооружений, включая ВМС, а также планы по закупке F-35 и комплексов Patriot. И хотя Каир годами пытался получить оружие как от Вашингтона, так и от Москвы, его намерение продать оружие в Россию неизбежно должно были привести к определенным последствиям.

На Западе считают, (естественно при условии, что информация о поставках Киеву артиллерийских снарядов через США подтвердится), что Каир возможно согласится по аналогичной схеме реэкспортировать на Украину другие не менее важные для ВСУ вооружения.

И здесь, пишет BM, в силу того, что Египет уже много лет закупает советское, а затем и российское оружие, открываются довольно широкие возможности. Если говорить более предметно, Египет построил свою сеть ПВО именно на российских системах и располагает (по данным американского издания Military Balance): порядка 18 комплексами С-300, более 40 ЗРК "БУК", а также устаревшими С-75 и С-125 и более 20 ЗРК "Тoр".

Истребитель МиГ-29М/М2 военно-воздушных сил Египта

Кроме того, продолжают мечтать западные журналисты, в Египте стоят на вооружении около 46 МиГ-29М, которые он закупил у России в 2018 году. Эти крылатые машины являются модернизированной версией самолетов с гораздо более широкими возможностями, поскольку они уже соответствуют уровню многоцелевых истребителей и получили более современный прицельно-радиолокационный комплекс.

Разумеется, даже чисто теоретически подобная схема подразумевает, получение Египтом солидной компенсации, а не просто продажу оружия по обычной цене. Вот тут-то Каир может "потребовать" у США обменять эти системы на истребители F-35 и/или комплексы Patriot.

Впрочем, пока все это "хотелки" Запада. Министерство иностранных дел Египта, комментируя утечку информации из Пентагона, напомнило о позиции Каира по невмешательству в конфликт на Украине и обязательстве " придерживаться равной дистанции с обеими сторонами". Египет призывает оба государства прекратить боевые действия и достичь компромисса посредством переговоров, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства африканской страны.

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ВВС Египта

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#сша #украина #сво #пентагон #цру #египет
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