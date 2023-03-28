Количество атак на оккупационные силы США в Сирии за последний год заметно возросло

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в воскресенье, 27 марта, что президент Джо Байден "остается привержен сохранению военного присутствия американских войск в Сирии" после атак на военные базы США на северо-востоке страны. Об этом сообщает газета The Hill.

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Аль-Маядин: Американские военные базы на месторождениях Омар и Конико на северо-востоке Сирии подверглись ракетным атакам

"Мы будем всегда решительно защищать наши войска и наши объекты", - сказал он Маргарет Бреннан в эфире программы Face the Nation на канале CBS. Сегодня американские военные занимают северо-восточную часть Сирии вместе с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (SDF). Кирби также отметил, что администрация Байдена "абсолютно" привержена сохранению американских войск в Сирии, оправдывая продолжающуюся оккупацию США борьбой с ИГИЛ.

"Вот что не изменится... миссия по борьбе с Исламским государством не изменится", - заявил представитель госдепа. "Сегодня у нас около 1000 военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой организацией, которая хоть и значительно уменьшилась, но все еще жизнеспособна и все еще критически опасна".

Заявление Кирби прозвучало всего через несколько дней после того, как американские военные самолеты нанесли серию ударов по восточному городу Дейр-эз-Зор, нацеленных на сирийских военных и иранских советников.

Бомбардировки американских ВВС стали ответом на атаки беспилотников на базу США в военном аэропорту Хараб аль-Джир на северо-востоке Хасаки, в результате которых 23 марта погиб американский контрактник и еще несколько человек получили ранения.

В ответ на бомбардировки американцев в ночь на 24 марта ракетной атаке подверглась военная база США на оккупированном нефтяном месторождении Аль-Омар. Примерно через час после вооруженные группировки поддерживаемые КСИР нанесли ракетный удар по базе Конико. В результате обеих атак несколько американских военнослужащих получили ранения.

Вашингтон постоянно заявляют о своей решимости полностью разгромить ИГИЛ. Тем не менее, американское издание Al-Monitor отмечает, что "спустя почти четыре года после первой так называемой победы над ИГИЛ примерно 10 000 предполагаемых боевиков этой организации остаются во временных тюрьмах под контролем SDF. При этом на горизонте не видно даже намека на международную политическую волю к созданию трибуналов для военных преступников".

Солдат из армии Соединенных Штатов охраняет нефтяное месторождение Аль-Омар на северо-востоке Сирии ( Photo Credit: Agence France Presse - AFP)

Так, еще в 2017 году она заявила, что "независимо от того, хочет Вашингтон признать это или нет, США сейчас имеют прямое влияние на подавляющее большинство наиболее продуктивных нефтяных месторождений Сирии", и что территориальные завоевания SDF "являются сирийским национальным достоянием, которое в сумме представляет собой грубую геополитическую силу Вашингтона".

Такая геополитическая власть является удобным инструментом в продолжающихся попытках Вашингтона свергнуть сирийское правительство. Более того, она еще больше усиливает введенные Соединенными Штатами экономические санкции, которые привели экономику Сирии в упадок.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне ракетного обстрела американских военных на северо-востоке Сирии вновь повторил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Ираном, но готов решительно защищать своих солдат и отвечать на атаки группировок, связанных с КСИР.