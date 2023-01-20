Это уже второй случай, когда сеть ресторанов быстрого питания поступает подобным образом, после того как в 2013 году в штате Теннесси семейной паре вместо завтрака выдали пачки наличных.
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На видеосервисе TikTok был выложен ролик с мужчиной, которому вместо завтрака из McDonald's выдали пачки наличных. Видео набрало свыше двух миллионов просмотров и более 300 000 "лайков".
На видео человек по имени Джозайя Варгас говорит: "Что в этой сумке? Да это же гребаные деньги... Здесь несколько тысяч долларов. Что это такое вообще? Зачем они это сделали?.. Теперь я должен вернуть это, потому что я видимо неплохой человек".
Варгас не стал называть местонахождение этого заведения общепита и сдержал свое слово, вернув деньги. Взамен McDonald's предоставил ему бесплатное питание в течение месяца и 200 долларов в качестве жеста благодарности.
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"Они просто все обнимали меня, благодарили и плакали, а я получил бесплатное питание в McDonald's в течение целого месяца", - поделился Варгас, вернув 5 000 долларов в сумке.
McRipoff - обдираловка в Макдональдсе
Вот тебе раз! В другом видео Варгас в шоке рассказал, что на следующий день он снова пошел в тот же самый "Макдоналдс", но там сказали, что понятия не имеют, кто он такой.
Они записали мое имя и мой номер, и мне пришлось заплатить за два "МакЧикена" и "Спрайт", что вполне нормально. Я не слишком переживаю по этому поводу", - заявил он, а один из пользователей TikTok добавил: "Это просто обдираловка со стороны Макдональдса (McRipoff)!".
Это уже не первый случай. В 2013 году супружеская пара, Грег и Стейси Терри, заказав еду в "Макдоналдсе" в Теннесси, также получила пакет, набитый наличными. Эта инкассаторская сумка должна была быть сдана в банк, но вместо этого ее выдали в окошко для обслуживания посетителей. Супруги заметили банкноты в сумке и сразу же вернули ее обратно.
"Мой муж открыл пакет и обнаружил внутри деньги", - рассказала Стейси в интервью телеканалу News Channel 5. Он сказал: "Ты не поверишь. Но скорее всего, это деньги с их банковского депозита".
"Когда он только произнес, что это их депозит, я первым делом подумала: "Давайте сядем в грузовик и отвезем их обратно", - сказала Стейси. "У меня не было другого выхода. Если бы мы их забрали, я бы не смогла с этим жить".
Тем временем. CNN сообщил, что гигант быстрого питания McDonald's планирует сократить 10 процентов своего корпоративного персонала, ссылаясь на меморандум компании. Пару дней назад генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински объявил, что компания планирует сократить более 20 000 рабочих мест под предлогом экономической неопределенности и того, что в период пандемии компания слишком поторопилась с набором персонала.
Sources and links: Al Mayadeen English Television Channel, Sports Yahoo, Tiktok.
1. (https://www.tiktok.com/@dookiedoeboy/video/7189283213217451306)
2. (https://sports.yahoo.com/tiktoker-said-returned-bag-full-150913020.html)
3. (https://english.almayadeen.net/news/miscellaneous/mcdonalds-mistakenly-gives-customer-5000-in-a-bag-instead-of)
4. (https://www.forumdaily.com/udachno-poobedal-muzhchine-vmeste-s-zakazom-iz-mcdonalds-vruchili-paket-s-dengami/)