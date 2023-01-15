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Делегация США срочно вылетела в Тайвань для проведения 3-дневных переговоров
Американские чиновники и представители спецслужб США вылетели в Тайвань проведения переговоров
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Сообщается, что в состав делегации также вошли представители различных государственных учреждений США.

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Chinese planes entered Taiwan's air defense zone. Al Mayadeen English Television Channel.  Photo: the-sun.com 

Делегация из Соединенных Штатов Америки во главе с помощником торгового представителя по делам Китая Терри Маккартином планирует посетить Тайвань в период с 14 по 17 января с целью проведения торговых переговоров, которые должны состояться на острове. Также сообщается, что в состав делегации войдут представители различных правительственных ведомств США.

Эта встреча пройдет в свете американо-тайваньской инициативы 21st-Century Trade, которая была разработана Вашингтоном и Тайбэем в июне прошлого года как попытка наметить пути углубления совместных экономических и торговых отношений.

Минуя последствия кризиса

В прошлом месяце в сообщении Госдепартамента США, опубликованном агентством Bloomberg News, говорилось, что Соединенные Штаты предложили Тайваню приобрести около сотни самых современных ракет ЗРК Patriot. Кроме того, в эту поставку будут включены радары и сопутствующее оборудование, говорится в сообщении. Итоговая сумма контракта оценивается в почти в 900 миллионов долларов.

Участник демонстрации в Калифорнии держит в руке флаги Соединенных Штатов и Тайваня в поддержку островного государства  Al Mayadeen English Television Channel. (Reuters)

Напомним, что еще летом Тайбэй приветствовал решение Соединенных Штатов о согласовании четвертой сделки по продаже оружия на сумму 120 млн. долларов для ВМС страны, которая, по словам двух партнеров, должна повысить "боевую готовность" острова и его способность работать совместно с американскими силами.

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Затем в сентябре конгресс США анонсировала продажу Тайваню оружия на сумму 1,1 миллиарда долларов по условиям трех соглашений. Самое крупное из них связано с логистическим пакетом на сумму 655 миллионов долларов для реализации тайваньской программы по строительству разведывательных радаров.

В июне прошлого года США уже осуществляли поставки боеприпасов Тайваню на сумму $120 млн. Китай выступил против и осудил последнюю сделку, заявив, что она "серьезно подрывает" отношения между Пекином и Вашингтоном, а также мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После скандального визита, спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года, Китай ввел ряд ограничений на покупку фруктов и морепродуктов с Тайваня, а также прекратил поставки на остров кварцевого песка, вызвав тем самым "дипломатический шторм".

 В декабре госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупредил, что кризис между Китаем и Тайванем приведет к "разрушительным" последствиям для глобальной экономики, которая и так переживает не лучшие времена.

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Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel.

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/us-delegation-to-arrive-in-taiwan-for-trade-talks-over-3-day)

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#китай #сша #тайвань #торговля #китай-тайвань #сша-тайвань
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