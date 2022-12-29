Поставка Тайваню противотанковых систем минирования Volcano на сумму около 180 миллионов долларов была завершена и одобрена Госдепом Соединенных Штатов. Согласно сообщению Пентагона в среду, основными подрядчиками по данной сделке являются компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.
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В соответствии с законодательством Соединенных Штатов, исполнительная власть обязана уведомить Конгресс о потенциальных сделках по продаже оружия, превышающих определенную сумму, но как правило, это делается после одобрения сделки Госдепартаментом и Пентагоном.
В своем заявлении Министерство обороны Тайваня заявило, что договор вступит в силу в течение месяца. Поставляемая система усилит возможности острова в "асимметричной войне". В заявлении оборонного ведомства говорится: "Регулярные военные действия китайской коммунистической партии вблизи Тайваня представляют для нас серьезную угрозу. Последовательная продажа американского оружия, является "краеугольным камнем сохранения стабильности и мира в регионе".
Буквально в этом месяце США предложили Тайваню купить около сотни новейших систем противовоздушной обороны Patriot, о чем говорится в уведомлении Госдепа, полученном Bloomberg News. Кроме того, контракт предусматривает поставку радиолокационных станций и сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки оценивается в 882 миллиона долларов. Это "коммерческое предложение" было подготовлено на основе договора, заключенного между США и администрацией Тайваня в 2010 году и является пролонгацией предыдущих договоренностей.
Действующие контракты
В июне Тайвань приветствовал положительное решение США об отправке четвертой партии оружия для ВМС на сумму 120 миллионов долларов, которая, по словам двух партнеров, повысит " боеготовность" острова и его способность сотрудничать с американскими силами.
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Затем в сентябре администрация Байдена объявила о продаже Тайбэю оружия еще на $1,1 млрд. в рамках трех контрактов. Самый крупный из низ связан с пакетом логистики на сумму $655 млн. для тайваньской программы радарного наблюдения. Второй включает поставку ракет класса "воздух-море" Harpoon стоимостью $355 млн, а третий - ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder на сумму $85 млн. Государственный департамент США заявил, что это оборудование необходимо Тайваню для " сохранения достаточного потенциала самообороны".
В ответ Китай заявил, что США в очередной раз нарушают свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня. Более того, американо-тайваньские отношения с правящей на острове Демократической прогрессивной партией стали еще более тесными.
"Поставки Соединенными Штатами оружия Тайваню противоречат принципу "одного Китая" и положениям трех китайско-американских коммюнике... Это грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР, которое наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая и накаляет обстановку в Тайваньском проливе. Пекин решительно выступает против этого", - заявил официальный представитель Минобороны Китая Тан Кэфэй.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Известия
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/anti-tank-mine-laying-system-sale-approved-to-taiwan-by-us-f)
2. (https://iz.ru/1391260/2022-09-06/knr-potrebovali-ot-ssha-otozvat-sdelku-po-prodazhe-oruzhiia-taivaniu-na-11-mlrd)